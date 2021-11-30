Контроль над электросетями усилили из-за сильных порывов ветра в Подмосковье

Подмосковные энергетики перешли на режим повышенной готовности из-за сильного ветра 30 ноября. Его порывы могут достигать 22 метров в секунду.

Мощности усилили компании «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго». Если произойдут сбои, к восстановительным работам готовы 718 бригад.

Министр энергетики региона Александр Самарин рассказал, что при необходимости смогут задействовать почти 2,9 тысячи единиц специальной техники.

Режим повышенной готовности позволяет нам повысить скорость реагирования на возможные нарушения, связанные с непогодой Александр Самарин.

Например, энергетики смогут оперативно мобилизовать 192 передвижные установки, которые обеспечат дома резервным электричеством.

Жителям региона напомнили, что сообщить об отключениях и замеченных повреждениях можно по телефонам 8 (800) 220-02-20 и 8 (495) 995-00-99. Звонок бесплатный.