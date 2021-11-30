«Оранжевый» уровень опасности ввели в Москве из-за штормового ветра

Москвичей предупредили о штормовом ветре, который обрушится на столицу 30 ноября. Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности с «желтого» до «оранжевого». Об этом сообщили на сайте центра.

Предупреждение продлится до 21:00 30 ноября.

«В период с 10 до 21 часа 30 ноября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 20-25 метров в секунду», — сказано в сообщении.

Также усиление юго-западного ветра ожидается в Московской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской областях. Порывы достигнут 20-25 метров в секунду.

«Оранжевый» уровень говорит о том, что погода опасна: вероятны стихийные бедствия, а также возникновение ущерба. При этом «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что пока в Москве нет пострадавших из-за штормового ветра.

«По данным на 11:30, обращений к медикам с травмами из-за падений деревьев и городских конструкций не зафиксировано», — сказал собеседник агентства.

Об ухудшении погодных условий москвичей предупредил и мэр города Сергей Собянин. Он подчеркнул, что сейчас все городские службы работают в режиме повышенной готовности

«Прогноз погоды становится тревожнее. Помимо осадков, дождя, снега и гололеда усиливается штормовой ветер. По последнему прогнозу предполагаются порывы до 25 метров в секунду. Это реальная опасность для жизни. Берегите себя», — написал он в Twitter.