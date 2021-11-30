Штормовой ветер повалил деревья в Москве

В Москве усиливается штормовой ветер, о чем население предупредил мэр столицы Сергей Собянин. В городе под действием ветра уже упало пять деревьев, в том числе в центре города. Серьезных повреждений пока не обнаружено.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об усилении штормового ветра в столице. По данным градоначальника, ожидаются порывы до 25 метров в секунду, что представит реальную опасность для жизни.

Мэр заявил, что городские службы действуют в режиме повышенной готовности.

Всего в разных районах города, как сообщило РИА «Новости», упало уже пять деревьев. В частности, у дома № 5 на Новохорошевском проезде оно приземлилось сразу на три автомобиля, которые, впрочем, повреждены несильно. Еще одно дерево упало на проезжую часть Большой Грузинской улицы.

Кроме того, произошло частичное смещение каркасной конструкции строительных лесов. Покосившийся в форме буквы S объект заметили на Зубовской улице. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры столицы. Надзорное ведомство начало проверку.