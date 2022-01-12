Таблетку от сахарного диабета будут выпускать в России

Ученые Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Лобачевского получили патент на выпуск препарата от сахарного диабета в виде таблетки. Об этом сообщили в Роспатенте.

Член Научно-технического совета Роспатента Татьяна Эриванцева рассказала ТАСС, что ученые ННГУ разработали препарат инсулина, который можно глотать в виде таблетки. Такой препарат избавит диабетиков от необходимости постоянно иметь при себе шприц для инъекций или помпу, чтобы лекарство поступало в организм.

Эриванцева указала, что раньше препарата от диабета в виде таблеток не было, поскольку инсулин разрушается при попадании в желудок. Она также отметила, что в России очень много диабетиков, и их количество растет.

Нижегородские ученые в ноябре прошлого года уже рассказывали об испытаниях препарата на крысах. В ННГУ отмечали, что планируются испытания и на людях.

Исследователи сравнили эффективность таблеток и обычных инъекций. И таблетки обеспечили лучшую нормализацию глюкозы. Кроме того, они действовали дольше.

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