Гематолог Кузнецов: сосудистые звездочки могут быть признаком сахарного диабета

Гематолог Олег Кузнецов рассказал, что сосудистые звездочки могут говорить о наличии опасных заболеваний. Об этом сообщило издание «Доктор Питер».

По данным РИА ФАН, причиной их появления могут быть сахарный диабет, ВИЧ и сифилис. Обязательно следует обратиться к врачу, чтобы выяснить точную причину возникновения, подчеркнул Кузнецов.

Сосудистые звездочки говорят о наличии патологий соединительной ткани. Поэтому врач также назначит склеротерапию — препараты, которые восстанавливают сосуды.

Также диетолог Елена Черненко рассказала, что отеки на ногах могут быть симптомами серьезных болезней. Она уточнила, что человек может самостоятельно оценить выраженность отека. Ему необходимо надавить пальцем на косточку у голени и посмотреть, сильное ли углубление осталось на коже.

Если отек был выраженным, а затем резко пропал, необходимо срочно обратиться к врачу. Если же отек виден только на одной ноге, то стоит вызвать скорую помощь. Это может говорить о тромбе в сосудах.