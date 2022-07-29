Контакт-центр помощи пожилым пациентам заработал в Подмосковье

Гериатрический контакт-центр начал работу в Подмосковье на базе Московского областного госпиталя для ветеранов войн. Об этом сообщила первый зампред правительства области Светлана Стригункова.

Задача контакт-центра, по словам Стригунковой — информировать пожилых людей и их родственников о возможности получить медицинскую помощь.

«Операторы подскажут, как получить стационарное или амбулаторное лечение в госпитале для ветеранов войн пожилым людям, пройти диагностику, запишут на телемедицинскую консультацию», — рассказала зампред.

Источник фото: телеканал «360»

Центр будет работать по будням с 09:00 до 16:00 по номеру телефона 8-495-536-28-90.

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