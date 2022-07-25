Губернатор Воробьев указал на рост положительных отзывов о системе здравоохранения в Подмосковье

В первичном звене системы здравоохранения Московской области ведется масштабная работа, итог которой — рост количества положительных отзывов пациентов. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами.

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«Большая работа ведется в первичном звене. Очень востребованная. Приятно, когда мы видим рост положительных отзывов, благодарностей и системе здравоохранения, и стационарам, и поликлиническому звену. Это большая работа врачей и цифровизации. Потому что человек, опять же, может понять, к кому когда записаться», — пояснил губернатор Подмосковья.

Он добавил, что важно продолжать работу в этом направлении.

По словам Андрея Воробьева, ремонт ФАПов, поликлиник в Московской области «идет в активной фазе». Работы ведутся в Люберцах, Балашихе, Домодедове, Истре, Коломне и других округах.

Для медиков в Подмосковье предусмотрены дополнительные выплаты. Им предоставляют земельные участки, приезжим специалистам компенсируют затраты на аренду жилья.