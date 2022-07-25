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    25 июля 2022, 12:49

    Губернатор Воробьев указал на рост положительных отзывов о системе здравоохранения в Подмосковье

    Губернатор Воробьев: в первичном звене здравоохранения Подмосковья идет большая работа

    Оксана Кириллова

    В первичном звене системы здравоохранения Московской области ведется масштабная работа, итог которой — рост количества положительных отзывов пациентов. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами.

    Губернатор Воробьев указал на рост положительных отзывов о системе здравоохранения в Подмосковье | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «Большая работа ведется в первичном звене. Очень востребованная. Приятно, когда мы видим рост положительных отзывов, благодарностей и системе здравоохранения, и стационарам, и поликлиническому звену. Это большая работа врачей и цифровизации. Потому что человек, опять же, может понять, к кому когда записаться», — пояснил губернатор Подмосковья.

    Он добавил, что важно продолжать работу в этом направлении.

    По словам Андрея Воробьева, ремонт ФАПов, поликлиник в Московской области «идет в активной фазе». Работы ведутся в Люберцах, Балашихе, Домодедове, Истре, Коломне и других округах.

    Для медиков в Подмосковье предусмотрены дополнительные выплаты. Им предоставляют земельные участки, приезжим специалистам компенсируют затраты на аренду жилья.