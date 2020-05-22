Консервы и медицинские маски. Комбинат в Домодедове расширил производство на фоне пандемии
Теперь Славянский консервный комбинат выпускает не только продукты. Раньше с конвейера здесь сходили кабачковая икра, маринованные огурцы, кукуруза, зеленый горошек и не только.
Комбинат выпускает по 100 миллионов консервных банок в год. Теперь его специализация расширилась. Еще и сформировалась база покупателей масок.
«В первую очередь мы отпускаем их в аптеки Домодедова. Цена — по 20 рублей. У нас уже есть покупатели и среди предприятий Домодедовского округа, потому что заказы идут, чтобы одевать и персонал», — рассказал директор по развитию бизнеса Сергей Цында.
Спрос на средства защиты растет. Их стали делать примерно по 20 тысяч штук в день. Здесь приобрели универсальный станок. Когда маски утратят актуальность, его удастся перестроить для производства салфеток или носовых платков.
Помощь предприятий Подмосковья
Многие предприятия уже перепрофилировали производство для помощи жителям в условиях пандемии.
Например, в Щелкове даже водители стали делать защитные маски. Они научились шить их вместе с работниками фирмы по производству школьной формы. Там оперативно занялись средствами защиты, а помочь вызвались не только водители, но и менеджеры предприятия.
А в Реутове шить медицинские маски начал протезный завод. Их отправляют в больницы, школы и детские сады.
В Химках компания «Империал» за короткий срок наладила у себя производство антисептика. Она выпускала косметику и шампуни, лечебные мази, бытовую химию.
И этот список можно продолжать долго, ведь подмосковный бизнес старается помочь жителям в борьбе с коронавирусом.