Водители из Щелкова стали делать защитные маски вместе со швеями местной фирмы

Создание одежды для учеников там временно приостановили. Компания оперативно перестроила производство и занялась защитными масками.

А вместе с ней переквалифицировались не только водители, но и менеджеры фирмы. Они предложили свою помощь швеям в изготовлении средств защиты для жителей округа.

Маски стали делать непростые — с внутренним кармашком, в который можно положить дополнительный фильтр. Например, еще один слой марли.

Вся страна сейчас находится в нестандартной ситуации, и востребованность масок растет. И мы будем шить их, пока всех жителей нашего округа не обеспечим этими масками Владимир Правашинский руководитель швейной фирмы в Щелкове.

Шьют здесь по пять тысяч масок в день и отвозят их тем, кто по долгу службы не может перейти на режим самоизоляции. Так, средства защиты передают врачам, полицейским, сотрудникам управляющих компаний и не только.

На фоне пандемии сотрудников с маленькими детьми оставили дома, но рабочих рук все равно становится больше. Помощь уже предложили и швеи местных ателье. Они делают маски дома. А школьная форма, говорят в компании, пока что подождет.