Предприниматели из Химок бесплатно раздадут жителям тысячу антисептиков

Это первая партия антибактериального геля, которую 1 апреля уже передали местной администрации. Компания «Империал» за короткий срок наладила у себя производство такого средства. Она выпускала косметику, шампуни, лечебные мази и бытовую химию.

Всю тысячу антисептиков объемом 250 миллилитров бесплатно передадут жителям Химок. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

Сплотившееся Подмосковье

Мы собрали с десяток таких историй по области. Подмосковье сплотилось, чтобы дать отпор коронавирусу.

Предприниматели из Одинцова начали бесплатно доставлять товары первой необходимости пенсионерам на дом. Так, они разносят пожилым гречку, средства дезинфекции и гигиены.

А в Реутове протезный завод начал шить медицинские маски, которые отправляют в больницы, школы и детские сады.

В Солнечногорске же местный волонтер стал дарить защитные маски. Раньше он продавал их в своем магазине строительных материалов, но теперь раздает бесплатно.

А предпринимательница из Балашихи безвозмездно готовит пенсионерам обеды. На дом пожилым людям их тоже привозят бесплатно.