Конный патруль появился в лесничестве в Клину

Конное патрулирование организуют в Клинском лесничестве в ближайшее время. Защищать природу Подмосковья будут лошади из приюта «Шанс на жизнь». Об этом рассказали в «Мособллес».

Отправить на защиту леса конные патрули решили после общения сотрудников Высоковского лесничества с Анастасией Елизаровой, которая недавно стала общественным инспектором. Она — основательница приюта «Шанс на жизнь», который спасает старых и травмированных лошадей. Его подопечные скоро будут помогать лесничим в спасении природы.

Старший участковый лесничий Валерий Калашников отметил, что «Мособллес» всегда раз принять в ряды общественных инспекторов людей, не безразличных к природе.

«Они не на словах, а на деле стараются изменить мир к лучшему и искренне любят природу. Конное патрулирование — замечательная идея, которую мы обязательно реализуем», — сказал он.

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