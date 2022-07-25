Программу расчистки прудов и озер в Подмосковье на 2022 год выполнят на 100%, сообщил губернатору Андрею Воробьеву министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов. В этом году в порядок приведут 107 прудов. Глава региона выразил надежду на то, что перемены к лучшему происходят не только «на бумаге».

«Очень надеюсь, что эта работа заметна „на земле“», — отметил Андрей Воробьев.

В Московской области около четырех тысяч рек и озер. По данным министра экологии Подмосковья, с 2019 по 2021 год в регионе расчистили шесть рек протяженностью 44 километра.

«Благодаря вам запустили программу „100 прудов и озер“. В прошлом году очистили 48 прудов. В этом году мы расчистим еще четыре реки: Клязьму, Воймегу, Гуслицу, Петрицу, а также расчистим 59 прудов и подготовим 11 проектов по расчистке других рек», — обратился Фирсов к губернатору Воробьеву.

В прошлом году, как отметил министр, удалось расчистить 48 прудов. Работы были направлены на очистку водной поверхности, подъем мусора из воды и «сводку камышовой, болотной растительности». В этом году осталось расчистить 59 прудов, добавил Фирсов.

«Мы в этом году на 100% исполним программу — 107 прудов, но не останавливаемся на достигнутом. По вашему поручению в 2023 году продолжим расчистку», — добавил Тихон Фирсов.

Он сообщил, что на портале «Добродел» уже около двух тысяч жителей региона внесли заявки и предложения по очистке прудов. В регионе запустили голосование, в середине сентября по его итогам проведут отбор водоемов для расчистки.