Конно-спортивный центр в Наро-Фоминске создал 20 рабочих мест

Конно-спортивный комплекс открыли в Наро-Фоминске. В нем обустроили выездковый и конкурные манежи, мойки и солярии для лошадей. Комплекс создал еще 20 рабочих мест для жителей Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Здание на площади 35 тысяч квадратных метров разместило в себе манежи для выездки и конкура, конюшни, мойки и солярии, водилки и круговые манежи. Рядом обустроили административный корпус с раздевалками, душевыми, кафе и прачечной, а на прилегающей территории — летники для содержания лошадей, поля и разминочный плац.

В проект инвестировали около 500 миллионов рублей, его реализацию сопровождал Центр содействия строительству.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье запланировали открыть еще 34 спортивных объекта.