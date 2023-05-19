Подмосковье 19 мая 2023, 17:21 Конкурс профессионального мастерства для педагогов-психологов прошел в Подмосковье

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Третий этап регионального конкурса профессионального мастерства среди педагогов-психологов прошел в Академии социального управления в Подмосковье. В нем приняли участие 40 человек из разных округов области.

Как рассказали в Минобразовании, в состав жюри вошли победитель конкурса прошлого года, эксперты академии и члены Ассоциации психологов Подмосковья.

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«В течение двух дней проходило публичное обсуждение мастер-класса перед коллегами и членами экспертной комиссии. Конкурсанты демонстрировали опыт реализации своей психолого-педагогической практики. Финал конкурса состоится в сентябре», — сказали в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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