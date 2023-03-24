Подмосковье 24 марта 2023, 16:13 Конференция о развитии туризма прошла в Подмосковье

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Круглый стол на тему туризма прошел в Мособлдуме. На нем обсудили поддержку и развитие индустрии, а также современные технологии продвижения.

Встреча прошла под руководством председателя комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линары Самединовой. В мероприятии приняли участие сотрудники Минимущества региона. Они обсудили развитие туристской инфраструктуры в регионе и меры поддержки предпринимателей, которые работают в этой сфере.

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Глава министерства Наталья Адигамова отметила, что Подмосковье всегда было туристически привлекательным регионом, поэтому важно продолжать работу в этом направлении.

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«Для этого, безусловно, нужна земля, и наша задача заключается в формировании банка данных о пригодных для туриндустрии территориях. Земля для туризма позволит привлечь инвесторов к нам в Подмосковье и, конечно же, эффективно управлять земельными ресурсами», — сказала она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев одобрил идею создания нового канала по приему инициатив. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.

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