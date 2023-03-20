Подмосковье 20 марта 2023, 15:10 «Все умные предложения ко двору». Андрей Воробьев одобрил идею созданий нового канала по приему инициатив

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев одобрил идею по сбору инициатив от сотрудников министерств и городских округов. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.

«Все умные предложения ко двору, что называется. Мы с удовольствием готовы их рассматривать», — так губернатор прокомментировал идею создания нового канала.

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По мнению главы региона, чем больше инициатив, тем они разнообразнее и захватывают больше направлений. Сотрудники министерств и муниципалитетов знакомы со многими вопросами не понаслышке, поэтому они могут вносить ценные предложения по улучшению жизни людей на местах. Это поможет увеличить эффективность работы правительства.

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Воробьев выразил надежду, что новым каналом будет пользоваться большое количество сотрудников. Рассматривается возможность премировать самых активных из них.