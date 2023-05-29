Подмосковье 29 мая 2023, 17:39 Конференция о педагогике в области искусства пройдет для учителей Подмосковья 30 мая АСОУ

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Научно-практическая конференция о технологиях педагогики искусства в современном воспитательно-образовательном пространстве пройдет в Подмосковье. Она состоится 30 мая на базе Академии социального управления.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, на конференции расскажут о передовом педагогическом опыте учреждений допобразования в области художеств.

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Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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