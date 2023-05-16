Подмосковье 16 мая 2023, 17:33 Конференция о мерах поддержки предпринимателей пройдет в Химках 19 мая

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Круглый стол на тему мер поддержки предпринимателей пройдет в Химках 19 мая. На него пригласили представителей бизнеса, работающих в Подмосковье.

Мероприятие организует центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На встрече участникам расскажут о федеральных, региональных и муниципальных мерах поддержки и ответят на волнующие вопросы.

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Круглый стол пройдет в коворкинг-центре «Старт» на Союзной улице. Записаться на мероприятие можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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