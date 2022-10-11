Селекционный центр в Сергиевом Посаде на 25% заменит импорт племенной птицы к 2025 году | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 13:28 Поделиться Telegram

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Viber Селекционный центр в Сергиевом Посаде на 25% заменит импорт племенной птицы к 2025 году

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Комплекс для выращивания цыплят построят в Подмосковье в 2023 году. Он позволит заместить 25% импортной племенной продукции и создаст 200 рабочих мест, рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.

В комплексе будут выращивать цыплят родительских форм мясного кросса кур. Его работа позволит заменить импорт на 25% уже к 2025 году. Производство нарастят до 10-12 миллионов голов.

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«В проект будет вложено пять миллиардов рублей из федерального бюджета», — добавил зампред.

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Он добавил, что в новом комплексе будут вести работы по совершенствованию кур кросса «Смена 9». Эти птицы растут до 2,2 килограмма за 35 дней. Долгое время их тиражирование было затруднено из-за отсутствия специальных площадок. Теперь для этих целей построят восемь птичников для молодняка и 12 для содержания взрослого стада в Сергиевом Посаде. Также там появятся инкубаторий и площадка для производства компоста.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье оказалось в зеленой зоне по темпам реализации программ. Он призвал не сбавлять обороты и уделять этой работе много внимания, независимо от сферы и масштаба.

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