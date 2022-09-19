Эксклюзив 19 сентября 2022, 12:25 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье оказалось в зеленой зоне по темпам реализации программ — Воробьев Губернатор Подмосковья объявил об успешных темпах реализации программ в 2022 году

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Подмосковье успешно реализует намеченные на 2022 год программы. По темпам их воплощения регион оказался в зеленой зоне. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Хороший темп. И Центр управления регионом, и портал исполнения контрактов показывают, что по абсолютному большинству направлений мы в зеленой зоне», — сказал губернатор Подмосковья.

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Он призвал не сбавлять обороты и уделять этой работе много внимания, независимо от сферы и масштаба. Строительство школ, запуск объектов здравоохранения, ремонт дорог, благоустройство общественных пространств — все проекты требуют бдительности и ответственности.

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Андрей Воробьев напомнил, что сейчас сентябрь, а значит, год подходит к концу. Он поручил качественно завершить все проекты, которые имеют срок сдачи.

Губернатор также обратил внимание на совместную работу с жителями и инициативными группами. В решении проблем важно находить с ними общий язык.

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