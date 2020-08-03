Сотни школ Подмосковья оснастят новыми компьютерами и планшетами в 2020 году

Новые компьютеры и планшеты передадут в сотни школ Подмосковья до конца 2020 года. Это сделают благодаря проекту «Цифровая образовательная среда». Новейшее оборудование улучшит условия и качество учебы.

Об этом сказала министр образования региона Ирина Каклюгина. По ее словам, одна из основных задач ведомства — это оснащение учебных классов современным оборудованием.

До конца года 101 школа Подмосковья получит новое компьютерное оборудование, а также в 179 школ региона поступит порядка 6,5 тысячи планшетов Ирина Каклюгина.

Подмосковная программа, позволяющая закупить оборудование, относится к национальному проекту «Образование».

Ирина Каклюгина подчеркнула, что региональное Министерство образования ежегодно обновляет технику в школах.

«Сегодня сложно себе представить образовательный процесс без использования компьютерной техники. Современное оснащение учебных классов находится в числе приоритетных задач нашего ведомства. Работу в этом направлении ведем активно», — сказала она.

По ее словам, важно, чтобы все дети имели доступ к компьютеру и интернету вне зависимости от места жительства.