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    03 августа 2020, 18:07

    Сотни школ Подмосковья оснастят новыми компьютерами и планшетами в 2020 году

    Анастасия Аброськина , Ксения Чернухина

    Новые компьютеры и планшеты передадут в сотни школ Подмосковья до конца 2020 года. Это сделают благодаря проекту «Цифровая образовательная среда». Новейшее оборудование улучшит условия и качество учебы.
    Сотни школ Подмосковья оснастят новыми компьютерами и планшетами в 2020 году

    Об этом сказала министр образования региона Ирина Каклюгина. По ее словам, одна из основных задач ведомства — это оснащение учебных классов современным оборудованием.

    До конца года 101 школа Подмосковья получит новое компьютерное оборудование, а также в 179 школ региона поступит порядка 6,5 тысячи планшетов

    Ирина Каклюгина.

    Подмосковная программа, позволяющая закупить оборудование, относится к национальному проекту «Образование».

    Ирина Каклюгина подчеркнула, что региональное Министерство образования ежегодно обновляет технику в школах.

    «Сегодня сложно себе представить образовательный процесс без использования компьютерной техники. Современное оснащение учебных классов находится в числе приоритетных задач нашего ведомства. Работу в этом направлении ведем активно», — сказала она.

    По ее словам, важно, чтобы все дети имели доступ к компьютеру и интернету вне зависимости от места жительства.

    Новости SMI.FM