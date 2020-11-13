Школы в Мытищах обеспечили планшетами для цифрового подхода к занятиям

Планшетные компьютеры для учреждений закупили по проекту «Цифровая образовательная среда». Его задача — за ближайшие три года создать современные условия обучения, отличающиеся высоким качеством и доступностью.

Это в своем Instagram-аккаунте отметила начальник управления образования городского округа Наталья Гречаная.

Школы №№6, 9, 10, 14, 16, 27, 31, 32 округа получили планшетные компьютеры по проекту ЦОС Наталья Гречаная.

По словам Гречаной, техника улучшит условия для проведения уроков и сделает цифровое обучение доступнее. Все это повысит эффективность занятий.

Компьютеры и планшеты передадут в сотни школ Подмосковья до конца 2020 года. Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина.