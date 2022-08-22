Компания из Воскресенска займется импортозамещением клапанов для трубопроводов

Компания «НПО АСТА» из Воскресенска получит льготный кредит на сумму 60 миллионов рублей по федеральной программе. Их потратят на локализацию производства промышленной продукции. Об этом сообщила зампред правительства Подмосковья — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Предприятие занимается изготовлением промышленных предохранительных клапанов. Они необходимы для защиты трубопроводов и оборудования от превышения давления. Одна из сфер их применения — системы теплоснабжения.

Ожидается, что льготный заем поможет локализовать производство на 100%. Как рассказала Екатерина Зиновьева, в проект инвестировали более 120 миллионов рублей. Больше половины этих средств копания получит в виде кредита от Фонда развития промышленности.

«Реализация проекта позволит частично удовлетворить спрос на предохранительные клапаны, заместив 20% от их российского импорта», — сказала она.

Координатор проекта Евгений Синодов рассказал, что программа стала самой оперативной формой поддержки. Благодаря ей планы смогут быстро реализовать.

«Мы надеемся максимально быстро реализовать этот проект благодаря выделенным ресурсам, необходимым для закупки дорогостоящих литейных форм, станков и оборудования», — сказал он.

Зампред напомнила, что с начала года ФРП одобрил займы для 18 предприятий Подмосковья, которые реализуют проекты в сфере импортозамещения. Им предоставили свыше пяти миллиардов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал факторы успеха Подмосковья в новых экономических условиях. Он рассказал, что регион продолжает развивать партнерство с бизнесом, программы импортозамещения и другие сферы.