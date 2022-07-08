Компания из Дубны получит льготу на проект импортозамещения компьютеров и ПО

Компания из Дубны получит льготный кредит на сумму около 240 миллионов рублей от Фонда развития промышленности. «Тензор» займется импортозамещением в сфере компьютерного оборудования.

Зампред правительства Подмосковья, глава подмосковного Мининвеста Екатерина Зиновьева рассказала, что заем предоставят по программе «Комплектующие изделия» на пять лет.

Это 12-я компания региона, получившая кредит от ФРП на создание импортозамещающих проектов с начала года.

«Поддержку в составлении и сопровождении заявок на привлечение льготного финансирования в федеральном ФРП подмосковные компании могут получить в областном Фонде развития промышленности», — рассказала заместитель председателя правительства Зиновьева.

На полученные средства компания сможет купить оборудование для выпуска продуктов управления системами жизнедеятельности и защиты на объектах. Такие комплексы смогут автоматизировать водоподготовку, климат-контроль, освещение, пожарную сигнализацию и многое другое. Искусственный интеллект будет контролировать объекты круглосуточно, без участия человека. Генеральный директор Виктор Голубев отметил, что сейчас такие системы необходимы.

«Закупка необходимых комплектующих позволит нам наладить производство качественных отечественных комплексов, обеспечив импортозамещение в стратегически важном сегменте рынка», — отметил Голубев.

В планах компании — ежегодно выпускать около 3600 комплексов на отечественной операционной системе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о льготах для компаний, работающих в сфере IT.