В Московской области действуют налоговые послабления для IT-компаний. Об их многообразии рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья напомнил, что одно из налоговых послаблений действует в свободных экономических зонах.

«Там очень комфортные условия, которые, по сути, обнуляют все налоги», — заметил он.

Для IT-компаний, подчеркнул Андрей Воробьев, в Подмосковье в целом ввели особенные льготы.

Например, налог на имущество 50%, льготы по упрощенной системе налогообложения 1% при базе на доходы и, соответственно, доходы-расходы 5%. То есть сниженные Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Если IT-компания пришла в область, добавил губернатор, то подмосковные власти предусматривают для нее специальный грант. Его цель — стимулировать появление таких предприятий и помочь им с обустройством.

«У нас есть очень хорошие перспективы в Дубне, мы в декабре открываем большой завод и сейчас ведем работу по IT-парку, индустриальному парку в Лобне. Это территория, которую мы занимаем сейчас и с точки зрения инфраструктуры — дорог, и с точки зрения благоустройства, и с точки зрения транспортной доступности — МЦД. И планируем там построить современный IT-парк, который претендует на производство и железа, и софта», — пояснил Андрей Воробьев.