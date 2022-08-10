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    10 августа 2022, 15:36

    Импортозамещением присадок для машинных масел занялись в Долгопрудном

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Подмосковные компании продолжают заниматься импортозамещением. Так, производственное объединение «Тонкий органический синтез» начал выпускать присадки к машинным маслам в Долгопрудном. Об этом сообщила зампред правительства области, глава Мининвеста — Екатерина Зиновьева.

    Импортозамещением присадок для машинных масел занялись в Долгопрудном

    По словам зампреда, предприятие уже выпустило четыре тонны присадок.

    «Это первая партия продукции предприятия, произведенная полностью из сырья российского производства. Плановый годовой объем производства антиржавейных присадок составит 96 тонн», — добавила Екатерина Зиновьева.

    Такие присадки –важный компонент для устранения процессов ржавения металла, который часто контактирует с водой или работает во влажных условиях. Их широко используют на предприятиях нефтехимической промышленности, в судостроении и других отраслях. Генеральный директор Константин Пьянков рассказал, что компания уже имеет опыт быстрой перенастройки мощностей для выпуска более востребованной продукции.

    «Так, в период активной фазы борьбы с распространением COVID-19, мы наладили производство дезинфицирующих средств. Производство было запущено на линиях, которые предназначены для выпуска такой продукции. Сегодня часть других мощностей нашего предприятия мы настроили на выпуск импортозамещающих присадок для масел», — отметил он.

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