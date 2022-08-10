Импортозамещением присадок для машинных масел занялись в Долгопрудном

Подмосковные компании продолжают заниматься импортозамещением. Так, производственное объединение «Тонкий органический синтез» начал выпускать присадки к машинным маслам в Долгопрудном. Об этом сообщила зампред правительства области, глава Мининвеста — Екатерина Зиновьева.

По словам зампреда, предприятие уже выпустило четыре тонны присадок.

«Это первая партия продукции предприятия, произведенная полностью из сырья российского производства. Плановый годовой объем производства антиржавейных присадок составит 96 тонн», — добавила Екатерина Зиновьева.

Такие присадки –важный компонент для устранения процессов ржавения металла, который часто контактирует с водой или работает во влажных условиях. Их широко используют на предприятиях нефтехимической промышленности, в судостроении и других отраслях. Генеральный директор Константин Пьянков рассказал, что компания уже имеет опыт быстрой перенастройки мощностей для выпуска более востребованной продукции.

«Так, в период активной фазы борьбы с распространением COVID-19, мы наладили производство дезинфицирующих средств. Производство было запущено на линиях, которые предназначены для выпуска такой продукции. Сегодня часть других мощностей нашего предприятия мы настроили на выпуск импортозамещающих присадок для масел», — отметил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об упрощении проверок бизнеса в Подмосковье. Это позволит снизить нагрузку на предпринимателей.