Компании из Сергиева Посада выделили землю для добычи полезных ископаемых

Компания «Конкурент-5» из Сергиева Посада получила более одного гектара земли в безвозмездную аренду для добычи полезных ископаемых. Предприятие занимается реализацией щебня и строительного песка. Об этом рассказала глава Минимущества области Наталья Адигамова.

«Конкурент-5» уже более 15 лет занимается продажей щебня, гравия и строительных песков. Их использую не только в Подмосковье, но и в других регионах России.

«К примеру, предприятие поставляло природный камень для строительства федеральной трассы М12 Москва-Казань», — рассказала Адигамова.

Компания также занимается воспроизводством биоресурсов, добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки предпринимателей Подмосковья, в том числе о новых. Это гранты для соцпредприятий и субсидии для выхода бизнеса на маркетплейсы.