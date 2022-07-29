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    29 июля 2022, 13:33

    Компании из Сергиева Посада выделили землю для добычи полезных ископаемых

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Компания «Конкурент-5» из Сергиева Посада получила более одного гектара земли в безвозмездную аренду для добычи полезных ископаемых. Предприятие занимается реализацией щебня и строительного песка. Об этом рассказала глава Минимущества области Наталья Адигамова.

    Компании из Сергиева Посада выделили землю для добычи полезных ископаемых

    «Конкурент-5» уже более 15 лет занимается продажей щебня, гравия и строительных песков. Их использую не только в Подмосковье, но и в других регионах России.

    «К примеру, предприятие поставляло природный камень для строительства федеральной трассы М12 Москва-Казань», — рассказала Адигамова.

    Компания также занимается воспроизводством биоресурсов, добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки предпринимателей Подмосковья, в том числе о новых. Это гранты для соцпредприятий и субсидии для выхода бизнеса на маркетплейсы.