Нарушения в подвалах двух домов в Коломне устранили по требованию ГЖИ | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 17:25 Поделиться Telegram

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Viber Нарушения в подвалах двух домов в Коломне устранили по требованию ГЖИ

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Инспекторы обнаружили в подвалах двух домов Коломны нарушения температурно-влажностного режима. По поручения Госжилинспекции ситуацию исправили и подготовили здания к зиме. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Федина.

Нарушения нашли в домах на улице Фрунзе и по Девичьему Полю. Там инспекторы обнаружили проблемы с теплоизоляцией труб, из-за чего в подвалах было очень влажно. Это несло опасность для несущих конструкций зданий. Ситуацию потребовали исправить, и управляющие компании оперативно провели работы.

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«Работы по нормализации температурно-влажностного режима в подвалах обязательны для всех многоквартирных домов, где есть подвальные помещения. В них, как правило, расположены жизненно важные системы многоквартирных домов, от состояния которых зависит нормальное прохождение домом отопительного периода», — подчеркнула Ольга Федина.

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Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что еще 10 городских округов Подмосковья полностью подготовились к зиме. Он отметил, что это всегда хлопотные, но очень важные мероприятия, которым необходимо уделять внимание.

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