Новый стандарт уборки. Коммунальщики Подмосковья получили 37 современных тракторов и погрузчиков

С приходом зимы и обильных снегопадов все коммунальные и дорожные службы Подмосковья усилили работу и перешли в режим повышенной готовности. Чтобы дворы были чистыми, важна исправная и современная техника. Губернатор Андрей Воробьев передал рабочим 37 тракторов и погрузчиков нового формата.

Машины приобрели за счет областного бюджета. Это тракторы, мини-погрузчики и микроавтобусы, которые сразу задействуют в уборке. Они оформлены в стиле пилотного проекта единого сервиса услуг ЖКХ «Наш дом». Его смысл в том, что сервисные компании придут на смену недобросовестным УК, на которые жалуются жители.

Регион развивается — больше микрорайонов, запросов на чистые тротуары, проезжие части, общественные пространства. Я знаю, что наши жители очень благодарны, когда, несмотря на обильный снегопад, видят у себя чистый двор, возможность пройти в школу, на работу или на остановку Андрей Воробьев.

Врученная коммунальщикам техника улучшит качество уборки дворов в девяти городских округах. Среди них Реутов, Химки, Балашиха, Дзержинский, Долгопрудный, Королев, Котельники, Ленинский и Одинцово.

По словам Воробьева, эта техника не первая и не последняя. В январе городские округа Московской области получат новую большую партию уборочных машин.

«Я хочу поблагодарить нашу большую армию и коммунальных служб, и дорожников, которые делают очень важное, заметное дело», — подчеркнул глава Подмосковья.

Вице-губернатор региона Евгений Хромушин добавил, что уже вскоре таких современных машин в рамках проекта «Наш дом» станет 77, а сейчас вручили первые 37.

На следующий год основная задача — чистота. <…> Нужно, чтобы дворы были чистыми, чтобы жители, выходя во двор, чувствовали заботу о них, поэтому и появилась новая техника Евгений Хромушин.

Еще одну партию машин вручат в начале года. Коммунальные службы региона получат новые микроавтобусы для перевозки дворников, тракторы для уборки и благоустройства.

Ранее стало известно, что сервисные компании в Подмосковье приведут к единому стандарту.