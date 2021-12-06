Сервисные компании Подмосковья приведут к единому стандарту

Основанные на базе ресурсоснабжающих организаций сервисные компании Московской области приведут к единому стандарту. Пока это пилотный проект, который запустят в 10 городских округах региона. Об этом на заседании правительства региона рассказал Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Он напомнил, что сервисные компании должны сменить недобросовестные УК, на которые жалуются жители многоквартирных домов.

«Когда человеку не нравится его управляющая компания, у него стоит вопрос: „Куда прийти?“ И вот мы сделали такой стандарт, который любого человека вовлечет и обеспечит необходимое качество услуг на базе сервисных компаний», — рассказал вице-премьер правительства Подмосковья.

На сегодняшний день количество сервисных компаний в Московской области не очень большое. Всего их 15 и представлены они в 47 городских округах. Для сравнения: многоквартирные дома Подмосковья обслуживают сейчас 890 управляющих компаний, из которых 809 — это коммерческие структуры и 86 — с участием муниципалитета.

Сервисные компании созданы на базе муниципальных водоканалов или ресурсоснабжающих организаций. Но каждая из них работает по своим правилам. Поэтому их решили привести к единому стандарту. Пока это только пилотный проект, который будет работать в 10 городских округах Московской области. Сервисные компании должны стать эталоном для остальных организаций, обслуживающих жилые дома.

Источник фото: телеканал «360»

Сервисные компании не могут никуда деться, так как на их балансе находятся коммунальные системы. Они обеспечивают предоставление услуг жителям, имеют специальную технику, диспетчерские и аварийно-восстановительные службы.

«Самое главное, что в штатах сервисных компаний работают мотивированные и опытные специалисты. У нас на многих водоканалах имеется династийность, то есть три-четыре рабочие династии, когда три-четыре поколения работают в одной системе. Такую культуру производства нужно привнести в управляющие компании — это залог того, что качество услуг резко вырастет», — заявил Евгений Хромушин.

Новый стандарт предусматривает единое оформление офиса сервисной компании по правилам безбарьерной среды. Все сотрудники получат единую форму.

Источник фото: телеканал «360»

Для жителей на едином портале ЖКУ Подмосковья соберут все ресурсы, которые могут понадобиться жителям. К примеру, данные об отключении горячей воды, возможность оплатить услуги ЖКХ, вызвать сантехника и так далее.

«Сервисные компании 10 округов, которые стали участниками пилотного проекта, должны закончить работу по всем направлениям до 1 февраля. Остальные муниципальные образования Московской области должны создать единую сервисную компанию до 1 сентября», — заявил Евгений Хромушин.

Поручение о создании новой системы управления многоквартирными домами дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что жители должны получать услуги одинакового качества вне зависимости от состояния зданий.