Сервисные компании Подмосковья приведут к единому стандарту
Пилотный проект по единому стандарту сервисных компаний запустили в 10 округах Подмосковья
Основанные на базе ресурсоснабжающих организаций сервисные компании Московской области приведут к единому стандарту. Пока это пилотный проект, который запустят в 10 городских округах региона. Об этом на заседании правительства региона рассказал Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
Он напомнил, что сервисные компании должны сменить недобросовестные УК, на которые жалуются жители многоквартирных домов.
«Когда человеку не нравится его управляющая компания, у него стоит вопрос: „Куда прийти?“ И вот мы сделали такой стандарт, который любого человека вовлечет и обеспечит необходимое качество услуг на базе сервисных компаний», — рассказал вице-премьер правительства Подмосковья.
На сегодняшний день количество сервисных компаний в Московской области не очень большое. Всего их 15 и представлены они в 47 городских округах. Для сравнения: многоквартирные дома Подмосковья обслуживают сейчас 890 управляющих компаний, из которых 809 — это коммерческие структуры и 86 — с участием муниципалитета.
Сервисные компании созданы на базе муниципальных водоканалов или ресурсоснабжающих организаций. Но каждая из них работает по своим правилам. Поэтому их решили привести к единому стандарту. Пока это только пилотный проект, который будет работать в 10 городских округах Московской области. Сервисные компании должны стать эталоном для остальных организаций, обслуживающих жилые дома.
Сервисные компании не могут никуда деться, так как на их балансе находятся коммунальные системы. Они обеспечивают предоставление услуг жителям, имеют специальную технику, диспетчерские и аварийно-восстановительные службы.
«Самое главное, что в штатах сервисных компаний работают мотивированные и опытные специалисты. У нас на многих водоканалах имеется династийность, то есть три-четыре рабочие династии, когда три-четыре поколения работают в одной системе. Такую культуру производства нужно привнести в управляющие компании — это залог того, что качество услуг резко вырастет», — заявил Евгений Хромушин.
Новый стандарт предусматривает единое оформление офиса сервисной компании по правилам безбарьерной среды. Все сотрудники получат единую форму.
Для жителей на едином портале ЖКУ Подмосковья соберут все ресурсы, которые могут понадобиться жителям. К примеру, данные об отключении горячей воды, возможность оплатить услуги ЖКХ, вызвать сантехника и так далее.
«Сервисные компании 10 округов, которые стали участниками пилотного проекта, должны закончить работу по всем направлениям до 1 февраля. Остальные муниципальные образования Московской области должны создать единую сервисную компанию до 1 сентября», — заявил Евгений Хромушин.
Поручение о создании новой системы управления многоквартирными домами дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что жители должны получать услуги одинакового качества вне зависимости от состояния зданий.