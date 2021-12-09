Пилотный проект единого сервиса услуг ЖКХ «Наш дом» начали реализовывать в Подольске

В Московской области запустили пилотный проект единого сервиса услуг ЖКХ «Наш дом». Его создали с целью обеспечить единый стандарт работ и бесперебойное предоставление коммунальных услуг жителям. В Подольске проект реализуют на базе управляющей компании «Водоканал».

Источник фото: телеканал «360»

Причин формирования нового стандарта в Подмосковье несколько: нет клиентоориентированного подхода, слабое информирование жителей через соцсети, неудобный график работы и расположение офисов управляющих компаний, а также отсутствие единой модели обслуживания населения.

Источник фото: телеканал «360»

Сервисные управляющие организации выполняют те же функции, что и УК, но имеют ряд преимуществ. Одно из них — наличие собственных современных диспетчерских и аварийно-восстановительных служб, которые среагируют на возникшую проблему в кратчайшие сроки.

Источник фото: телеканал «360»

Обсуждение вопросов и предложений с жителями происходит в онлайн-формате. Однако при необходимости можно обратиться и в офис сервисной управляющей организации. Здесь созданы комфортные, современные условия для приема граждан. Есть детская зона ожидания и даже экопункт. При сдаче пластиковых бутылок можно заработать бонусы, которые позволят получить скидку в супермаркетах.

Пилотный проект «Наш дом» реализуют уже в 10 муниципалитетах области, а в сентябре 2022-го его распространят по всему Подмосковью.