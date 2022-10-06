Коммунальные службы Химок подготовились к зимнему сезону | 360°

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Коммунальные службы Химок подготовились к зимнему сезону

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Руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова посетила Химки, чтобы проверить готовность округа к зиме. Муниципалитет оперативно исправил все замечания.

Первый этап проверок показал готовность Химок на 92%. После этого службы исправили все замечания и привел в порядок состояние обрудования, инвентарь, укомплектованность штата и создал маршруты для спецтехники.

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Светлана Аипова рассказала, что за нарушениями будут следить камеры с искусственным интеллектом. Они будут передавать замечания в работу автоматически.

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«Если в установленные сроки не будут устранены выявленные недостатки или инспектор не подтвердит устранение, то автоматически будет сформировано постановление об административной ответственности или простыми словами — штраф», — уточнила она.

Глава ГУСТ отметила, что готовность Химок оказалась самой высокой в ходе второго этапа проверок муниципалитетов. Заключительный рейд проведут позже, на нем оценят противогололедные материалы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

Благоустройство

Химки

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