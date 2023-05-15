Подмосковье 15 мая 2023, 17:25 Коммунальные службы устранили свыше 6 тысяч нарушений чистоты и порядка в Подмосковье с начала года ГУСТ

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Инспекторы ГУСТ из Подмосковья начали принимать территории после месяца чистоты и благоустройства. С начала мая под их контролем устранили свыше 6,5 тысячи нарушений.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, лучшие результаты показали коммунальщики из Электрогорска, которые выполнили 86% задач. Также 63 и 60% недочетов ликвидировали в Королеве и Котельниках.

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«Пушкинский городской округ также устранил 60%. Конечно, это неидеальные показатели, но активная работа видна», — добавила она.

Отстающими по этой работе оказались Дубна, где устранили 4% дефектов и Химки — 49 недочетов из 480.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал масштабный ремонт старых коммунальных сетей начался в Дзержинском. Масштабный ремонт ветхих трубопроводов позволил избежать больших коммунальных аварий здесь прошлой зимой.

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