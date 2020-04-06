Коммунальные службы расчистили территорию рядом с домом после взрыва газа в Орехово-Зуеве

Сотрудники МЧС помогают жителям вывозить вещи. В случае необходимости будет организована транспортировка мебели. Дом все еще оцеплен, его охраняют от мародеров сотрудники полиции и Росгвардия.

Источник фото: телеканал «360»

В ближайшие дни будет проходить основная экспертиза, по результатам которой составят проект восстановления дома. На придомовой территории сейчас работает специальное оборудование.

Источник фото: телеканал «360»

По результатам предварительной экспертизы стало понятно, что 3-й и 4-й подъезд не пострадали, а вот первый и второй будут восстанавливать. На это уйдет около полугода.

Источник фото: телеканал «360»

Все это время жители будут размещены либо в гостинице, либо в санатории. Они уже получают всю необходимую помощь.

В местной администрации жителям объяснили, что все их вопросы будут решаться в индивидуальном порядке, то есть с каждым лично. Губернатор Андрей Воробьев следит за развитием событий. Ему регулярно будут докладывать о том, как будет проходить восстановление дома.

Источник фото: телеканал «360»

Взрыв газовой колонки в пятиэтажном доме на улице Гагарина в Орехово-Зуеве произошел днем в субботу, 4-го апреля. Погибли три человека, еще десять пострадали. После взрыва второй подъезд обрушился с третьего по пятый этаж.