Подмосковье 29 декабря 2022, 11:22 Коммунальные службы продолжат контролировать чистоту Подмосковья в праздничные дни

Читать 360tv в

В округах Подмосковья назначили ответственных дежурных, которые будут следить за изменениями погоды и оперативно реагировать для быстрой уборки улиц во время праздников. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий.

Глава ведомства Светлана Аипова рассказала, что ГУСТ выделил ответственных и среди инспекторов, и в центральном аппарате.

Реклама

«Коммунальные предприятия будут осуществлять рабочие процессы в штатном режиме и в каждом муниципалитете также закреплен дежурный. Все эти меры необходимы для того, чтобы реагировать на упреждение исходя из ситуации по погодным условиям», — сказала она.

Реклама

Светлана Аипова добавила, что жителям не стоит забывать про чистоту и технику безопасности — следует убирать за собой мусор и праздничные атрибуты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности постоянного общения с жителями для решения проблем региона. Органы власти взаимодействуют с ними на личных встречах и через онлайн-платформы.