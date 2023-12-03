Эксклюзив 03 декабря 2023, 17:47 Коммунальные службы Подмосковья перевели на круглосуточный режим работы Замглавы ГУСТ Анашкин: коммунальщиков перевели на круглосуточный режим работы

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Коммунальные службы в Московской области перевели на круглосуточный режим работы. Об этом «360» рассказал заместитель руководителя Главного управления содержания территории Подмосковья Никита Анашкин.

На регион обрушился достаточно сильный снегопад. В течение дня ожидается прирост снежного покрова до 20 сантиметров, отметил Анашкин.

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«На сегодня у нас задачи прочистить проезды от снега, для того чтобы обеспечить проезд экстренных служб (скорая, пожарная), а также для мусоровозов, чтобы те могли вывезти мусор с контейнерных площадок. Жителей региона мы сегодня просим воздержаться от поездок на личном транспорте и пользоваться общественным», — подчеркнул замруководителя ГУСТ.

Минтранс Подмосковья сообщил, что в очистке дорог от снега и противогололедной обработке задействовали более 800 единиц спецтехники. В ГУСТ до этого рассказали, что расчисткой улиц занимается максимальное количество дворников и машин.