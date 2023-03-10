Подмосковье 10 марта 2023, 13:51 Команда из Подольска выиграла на зимнем фестивале ГТО

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Свыше 10 команд из Подмосковья выступили на зимнем фестивале ГТО. Спортсмены из Подольска заняли первое место.

В команде Подольска — четыре женщины и четыре мужчины. Среди них — Олег Хардыкин, который смог попасть в «десятку» на бумажной мишени пять раз подряд. В свои 52 года он получил два золотых знака восьмой и девятой степеней.

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«Мой конек: силовые виды спорта, лыжи и стрельба. Легко перевыполняю норму в полтора-два раза. На Зимнем фестивале начали со стрельбы 10 метров из положения сидя. Стрелял отлично и выбил более 45 очков из 50 точно. После пяти выстрелов вся десятка оказалась разбита», — поделился он.

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В зимнем фестивале ГТО приняли участие сборные команды трудовых коллективов в возрасте от 25 до 59 лет. Они соревновались в стрельбе на лыжах, рывке гири, подтягиваниях и других дисциплинах. Победители смогут побороться за звание лучших на всероссийском этапе фестиваля.

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