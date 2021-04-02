Коломне присвоили почетное звание «Литературный город России»

Подмосковной Коломне присвоили звание «Литературного города РФ» — за заслуги перед отечественной культурой и за сохранение единого литературного пространства.

С Коломной связаны имена таких писателей и поэтов, как Гиляров-Платонов, Новиков, Ахматова, Куприн, Лозинский, Пильняк (к сожалению, дом, где долгое время жил писатель, не имеет статус мемориального, зато в городе работает Пильняк-центр), Григорович, Соколов-Микитов, Шервинские, Брюсов, Чаянов, Ерофеев и многих других.

В городе издается серия «Коломенский текст», а также «Коломенский альманах», в котором печатаются местные авторы, краеведческая литература и исследования.

В Коломне проходит международный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки», объединяющий под своей эгидой новое и интересное в литературе, театре, музыке и собирающий гостей со всей России и зарубежья.

Помимо этого, в городе работает музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» — партнерский проект «Центра культурных инициатив», Автономного некоммерческого партнерства «Коломенский посад» при поддержке Минкультуры Московской области. Дом, где находится «Арткоммуналка», стал поворотным в судьбе писателя Венедикта Ерофеева.

«Здесь, в винном отделе гастронома „Огонек“ Веничка Ерофеев, изгнанный в 1963 году из Коломенского института, навсегда перестал быть студентом и стал чернорабочим. Именно отсюда начался его „очень жизненный путь“ — путь скитаний и творческой свободы», — говорится на сайте «Арткоммуналки».

В резиденции «Арткоммуналка» живут и творят молодые литераторы, реализующие свои неформатные и авангардные проекты. Так, в июле 2020 года свой проект «49» воплощал литрезидент из Новосибирска Сергей Васильев.