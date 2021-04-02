«Стараемся сделать регион чистым». В Подмосковье ждут большое число туристов летом

Этим летом Подмосковье ожидает большое количество отдыхающих. Сейчас в регионе уделяют особое внимание благоустройству. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что летом в Подмосковье отдыхает множество семей. Власти стараются сделать область чистой.

«Мы стараемся сделать Подмосковье чистым. У нас есть совместная программа со столицей по поводу благоустройства СНТ, дороги, газификации. Все это еще делать и делать, но мы понимаем, насколько важно благоустраивать парки, насколько важно иметь возможность гулять в лесу. Очень приятно, что все чаще жители беспокоятся о чистоте леса, не мусорят», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что если это будет в нашей культуре, то мы будем видеть другое качество природы, и она нас будет радовать.

«Поэтому стараемся пропагандировать все направления, которые у нас есть — и Коломна, и Зарайск, эти прекрасные водохранилища, куда летом люди приезжают, отдыхают. Конечно, мы думаем об этом и, не сомневаюсь, в это лето будет много людей, которые проведут его в Подмосковье», — заключил губернатор.