Первый форум «Подмосковье. Здоровье» пройдет в Коломне

В пятницу, 26 марта, в Коломне пройдет первый форум «Подмосковье. Здоровье». В нем также примут участие жители Ступина. Об этом рассказали в пресс-службе Общественной палаты Московской области.

«Форумы позволят получить ответы на самые актуальные вопросы жителей, а также выработать системные меры и подходы по улучшению качества и доступности медицины в городских округах Подмосковья, опираясь на мнение жителей», — сказал председатель комиссии по развитию здравоохранения, социальной политике, модератор форума Евгений Мартынов.

На форуме выступит глава городского округа с докладом по развитию системы здравоохранения. Также на обсуждение будут подняты вопросы по работе амбулаторно-поликлинического звена, оказанию стационарной помощи, получению льготных лекарств и оказанию скорой помощи.​

Мероприятие состоится по адресу: Коломна, улица Октябрьской Революции, дом 324, ДК «Тепловозостроитель».

В этом году в регионе пройдет 20 подобных форумов. Принять участие в мероприятии могут жители, общественные деятели, руководители медучреждений, представители профильных органов власти и пациентских сообществ.