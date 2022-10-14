Коломна заняла 2-е место на всероссийском конкурсе библиотечных проектов | 360°

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Коломна заняла 2-е место на всероссийском конкурсе библиотечных проектов

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Проект «Эмоциональная карта Коломны» высоко оценили на всероссийском конкурсе молодежных библиотечных проектов. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

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На конкурс поступило 90 заявок со всей России. Большинство проектов были связаны с креативными индустриями. Популярными оказались и направления по инклюзии, волонтерству, краеведению, развитию местного языкового разнообразия, информационной грамотности, организации пространства в библиотеке и продвижению книги и чтения.

Публичная защита лучших десяти проектов, предварительно отобранных экспертной комиссией, состоялась в завершающий день. Победителей определили закрытым голосованием.

Библиотечный проект «Эмоциональная карта Коломны» — это интерактивная карта города, передающая чувства и эмоции жителей. На ней отмечены романтичные, живописные, семейные и другие места.

Представленные на конкурс проекты войдут в открытый библиотечный банк креативных идей и инновационных практик «Предъяви себя миру».

Ранее стало известно, что Коломну признали одним из самых интересных и уникальных мест силы страны. Общероссийское голосование по проекту «Места силы России» проводилось с начала года. По итогам первого тура в топ-10 самых притягательных городов страны вошла Коломна. В финале она поборется за победу.

Коломна

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