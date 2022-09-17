Библиотекари Коломны создали «Эмоциональную карту» из ароматов города | 360°

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Библиотекари Коломны создали «Эмоциональную карту» из ароматов города

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Прогулки по историческим улицам городского округа Коломна это не только красивая архитектура и прекрасные виды. Это еще и неповторимые ароматы, которые есть только в этом городе. Также подумал библиотекари городского округа и при помощи профессиональных парфюмеров и энтузиастов-краеведов создали 10 уникальных ароматов.

Как пояснила главный библиограф краеведческого отдела библиотеки имени Королева

Татьяна Старостина «Эмоциональная карта Коломны» поможет туристам выбрать главные места для посещения.

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«Также гости смогут узнать гор город с точки зрения горожан, потому что при создании этого проекта мы опирались на их мнения о Коломне», — пояснила она.

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Приобрести флакон с ароматами Коломны хотят многие, но пока это некоммерческий проект.

Купить в открытой продаже аромат Кремля, Соборной площади или Посадской улицы — невозможно. Но прочувствовать и вдохновиться запахом древнего города теперь может каждый желающий.

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