Библиотекари Коломны создали «Эмоциональную карту» из ароматов города | 360°

Подмосковье 17 сентября 2022, 22:50 Поделиться Telegram

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Viber Библиотекари Коломны создали «Эмоциональную карту» из ароматов города РИА «Новости»

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Прогулки по историческим улицам городского округа Коломна это не только красивая архитектура и прекрасные виды. Это еще и неповторимые ароматы, которые есть только в этом городе. Также подумал библиотекари городского округа и при помощи профессиональных парфюмеров и энтузиастов-краеведов создали 10 уникальных ароматов.

Как пояснила главный библиограф краеведческого отдела библиотеки имени Королева

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«Также гости смогут узнать гор город с точки зрения горожан, потому что при создании этого проекта мы опирались на их мнения о Коломне», — пояснила она.

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Приобрести флакон с ароматами Коломны хотят многие, но пока это некоммерческий проект.

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