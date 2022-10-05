Коломну признали одним из самых интересных и уникальных мест силы России | 360°

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05 октября 2022, 13:53

Коломну признали одним из самых интересных и уникальных мест силы России

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Общероссийское голосование по проекту «Места силы России» проводилось с начала года. По итогам первого тура в топ-10 самых притягательных городов страны вошла Коломна. В финале она поборется за победу.

Любимый город Дмитрия Донского — действительно уникальное место. Легендарная Коломна, которая когда-то первой вошла в Московское княжество и чей кремль оставался неприступным для захватчиков, вошла в число десяти лидеров проекта «Места силы России».

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Второй этап народного голосования стартовал в сентябре — по его итогам будет выбран лидер проекта. У Подмосковья есть все шансы на победу.

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Коломна с каждым годом привлекает все больше туристов. За летний период этого года там побывали больше 500 тысяч человек, а с января город посетили более миллиона человек.

В сентябре библиотекари Коломны создали уникальную эмоциональную карту с ароматами города. Она поможет туристам выбрать главные места для посещения. Вскоре Коломну ждет новый виток благоустройства — об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Коломна

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