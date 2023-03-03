Подмосковье 03 марта 2023, 17:32 Коломна стала лидером Подмосковья по числу прошедших курсы приемных родителей

Читать 360tv в

Прежде чем усыновить ребенка, семьи проходят школу приемных родителей. Лидером по этой работе в Подмосковье стала Коломна, рассказала глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева.

Курсы приемных родителей — это важный этап перед принятием ребенка в семью. Расписание занятий составляют каждый год.

Реклама

«Зачастую будущие приемные родители, пришедшие к этому важнейшему решению, сталкиваются с различными трудностями, как юридическими, так и психологическими, поэтому помощь нашей службы сопровождения в этом вопросе так необходима», — сказала глава министерства.

Реклама

Узнать адреса школ можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. Там откроют детские сады, школу и поликлинику.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».