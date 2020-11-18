Коломенские хирурги спасли жизнь пациентке с аневризмой

Пациентка поступила в больницу с жалобами на объемное пульсирующее образование в области правого бедра. При этом она испытывала сильные боли в ноге, конечность отекла и онемела, женщина практически не могла ходить. После осмотра специалисты выполнили ультразвуковое исследование сосудов правого бедра, во время которого диагностировали аневризму бедренной артерии. Как выяснилось, за два дня до этого пациентка почувствовала себя плохо и упала. Это привело к патологическому расширению сосуда и появлению объемного образования, которое сдавило бедренную артерию.

Аневризма продолжала увеличиваться, в любой момент мог произойти ее разрыв с фатальными для пациентки последствиями. Поэтому врачи Коломенской ЦРБ приняли решение об экстренной операции.

«Подобная операция — не первая в практике сосудистых хирургов отделения сердечно-сосудистой хирургии Коломенской больницы. Основная ее трудность как раз в сочетании открытого и эндоваскулярного методов. Пациентка перенесла операцию удовлетворительно. Уже на следующий день женщина самостоятельно вставала и ходила. Кровообращение ноги восстановилось, исчезли боли и онемение», — пояснил кандидат медицинских наук, врач — сосудистый хирург Михаил Нарижный.

Женщину уже выписали из больницы, она продолжает амбулаторное лечение под наблюдением специалиста у себя дома.