Пенсионер из Подмосковья с некрозом перенес COVID-19 и готовится к выписке

Пенсионер из Московской области Сергей Кавригин страдает от сахарного диабета. Недавно он получил небольшую рану и не обратил на нее внимания. Однако все привело к тому, что ему потребовалась ампутация. К тому же результат его теста на коронавирус оказался положительным.

«Две недели в деревне был, отдыхал. И чего-то ранка начала припухать, нога опухла. А когда уже приехал, посинел, пришлось в хирургическое отделение обратиться», — рассказал он корреспонденту «360».

У Ковригина сахарный диабет второго типа, хирург сразу отправил его в стационар, а позже пришел положительный результат теста на коронавирус.

Несмотря на возраст, СОVID-19 проходит достаточно в легкой форме. Сергей Васильевич передвигается бодро, хоть и без пальца. Сейчас рана уже затягивается. Комплексная терапия принесла свои плоды. Однако все могло быть гораздо хуже.

«Пациенту удалось избежать высокой ампутации. Сейчас пациент готовится к выписке», — сообщила «360» заведующая гнойным отделением больницы в Видном Мария Елисеева.

Пенсионер понимает, что сам безалаберно отнесся к своему здоровью, в итоге «из маленькой ранки получилась вот такая нехорошая вещь». После выписки Сергей Васильевич пообещал следить за здоровьем. Дома его ждут дети, внуки и пес породы джек-рассел по кличке Майкл.