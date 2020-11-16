СК открыл дело на врачей из Москвы, из-за которых умерли 5 пациентов

Дело завели по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

Следствие считает, что частная клиника на Мичуринском проспекте оказывала услуги, не отвечающие требованиям безопасности. В результате это пять человек скончались. Кроме того, еще одной женщина получили вред здоровью средней тяжести.

По данным Следственного комитета, медицинское учреждение не обладает лицензией на виды услуг, которые были оказаны трем пациентам.

«Ранее, по иску Росздравнадзора по городу Москве и Московской области, Арбитражным судом города Москвы была аннулирована лицензия на медицинскую и фармацевтическую деятельность ООО «Научно-практический центр хирургии и гинекологии», — уточняется в релизе СК.

В ближайшее время руководство и сотрудников клиники допросят. Назначены экспертизы. Расследование дела продолжается.