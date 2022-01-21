Коллективный иммунитет к ковиду в Подмосковье достиг 77%

Дополнительные койки и лекарства подготовили из-за роста заболеваемости ковидом в Подмосковье. Число зараженных уже почти втрое выше, чем 10 дней назад.

Сейчас уровень коллективного иммунитета к ковиду достиг 77% в Московской области. В регионе привились более 4,2 миллиона жителей.

Главный врач в Домодедовской больнице Андрей Осипов подчеркнул важность вакцинации. Вместе с тем он призвал обязательно надевать маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, избегая больших скоплений людей.

Сделать прививку от коронавируса жизненно необходимо. Мы видим, что практически все привитые не заболевают или переносят ковид легко Андрей Осипов.

Он добавил, что в последнее время ковидом стали все чаще болеть дети.

«Пока мы ждем детскую вакцину от коронавируса, взрослые могут защитить себя и ребенка, сделав прививку от COVID-19», — заключил Осипов.

Главный врач Воскресенской районной больницы № 2 Юрий Райхман попросил жителей не играть в русскую рулетку и привиться от коронавируса.

«Штамм „омикрон“ отличается очень высокой заразностью. Необходимо, как никогда, соблюдать меры профилактики. <…> Мы видим, что вакцина от коронавируса реально эффективна против „омикрона“. <…> Я призываю — не играйте в русскую рулетку, вакцинируйтесь», — сказал он.

По словам Райхмана, даже если привитые заболевают, то это протекает бессимптомно или легко.