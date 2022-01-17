Воробьев отметил большой рост заболевших ковидом в Подмосковье

Количество зараженных коронавирусом растет в России и в частности в Московской области. Жителям региона должны быть доступны все необходимые услуги, которые оказывает система здравоохранения. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Зима в самом разгаре. И кроме снежной зимы мы видим ситуацию, связанную с „омикроном“. Очевидно, что это происходит во всех без исключения странах. И очередная волна пришла к нам. Мы видим, что за последние семь дней — в прошлый понедельник было 800 выявленных случаев, а сейчас почти 3,5 тысячи», — сказал Воробьев.

Он напомнил, что президент обратил внимание Минздрава на необходимость быть подготовленными.

Губернатор отметил, что привитые люди после заражения «омикрон»-штаммом чаще всего болеют на дому — им не нужна госпитализация.

Но вместе с тем для нас, для нашей системы здравоохранения крайне важно, чтобы все необходимые услуги поликлинического звена были доступны жителям Андрей Воробьев.

Воробьев попросил глав городских округов региона следить за ситуацией и при необходимости оказывать помощь.

«Ну а все, что касается тестирования, лечения, — все эти препараты у нас есть. Мы и дальше будем максимально делать так, чтобы у нас не было каких-либо эксцессов», — заключил он.

За последние сутки в России выявили более 30 тысяч случаев коронавируса. Этот показатель достигнут впервые с середины декабря 2021 года. В Подмосковье выявили 3388 заболевших.