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    20 января 2022, 10:37

    Заболеваемость ковидом в Подмосковье выросла в 3 раза за неделю

    Анастасия Аброськина

    Количество заболевших ковидом в Подмосковье выросло втрое за неделю, а число вызовов врачей на дом и звонков на горячую линию — в пять раз. Из-за этого областной Минздрав принял оперативные меры.

    Заболеваемость ковидом в Подмосковье выросла в 3 раза за неделю | Изображение 1

    Пациенты с симптомами ОРВИ смогут посетить поликлинику без записи. Сделать это удастся с понедельника, 24 января.

    Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, в поликлиниках увеличили число терапевтов.

    Чтобы не ждать визита врача, пациенты, у которых наблюдаются признаки ОРВИ, без предварительной записи смогут посетить поликлинику

    Светлана Стригункова.

    Она объяснила, что речь идет о таких симптомах, как кашель и насморк, но температура должна быть менее 38 градусов.

    Заболеваемость ковидом в Подмосковье выросла в 3 раза за неделю | Изображение 2

    В поликлиниках Подмосковья разделили потоки здоровых и больных. В день обращения пациента врач осмотрит его и сделает тест на ковид.

    Посетить поликлиники можно с 08:00 до 20:00 каждый день. Пока что временно ограничили работу узкопрофильных врачей, но при необходимости пациентов направят к ним.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о большом росте заболевших ковидом в Подмосковье.