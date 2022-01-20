Заболеваемость ковидом в Подмосковье выросла в 3 раза за неделю

Количество заболевших ковидом в Подмосковье выросло втрое за неделю, а число вызовов врачей на дом и звонков на горячую линию — в пять раз. Из-за этого областной Минздрав принял оперативные меры.

Пациенты с симптомами ОРВИ смогут посетить поликлинику без записи. Сделать это удастся с понедельника, 24 января.

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, в поликлиниках увеличили число терапевтов.

Чтобы не ждать визита врача, пациенты, у которых наблюдаются признаки ОРВИ, без предварительной записи смогут посетить поликлинику Светлана Стригункова.

Она объяснила, что речь идет о таких симптомах, как кашель и насморк, но температура должна быть менее 38 градусов.

В поликлиниках Подмосковья разделили потоки здоровых и больных. В день обращения пациента врач осмотрит его и сделает тест на ковид.

Посетить поликлиники можно с 08:00 до 20:00 каждый день. Пока что временно ограничили работу узкопрофильных врачей, но при необходимости пациентов направят к ним.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о большом росте заболевших ковидом в Подмосковье.